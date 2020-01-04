Минск договорился о поставке первой партии нефти из России

Белорусская компания «Белнефтехим» сообщила, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии.

«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», – сообщается на сайте «Белнефтехима».

Указывается, что объем сырья, которое ожидается к поставке в ближайшее время, и накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских НПЗ в январе 2020 года.

Накануне стало известно, что с 1 января РФ прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ, транзит в Европу при этом продолжен.

Позже стало известно, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров. Кроме того, были раскрыты противоречия РФ и Белоруссии – сообщалось, что Минск требует исключить премию в 10 долларов на тонну для поставщиков.

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