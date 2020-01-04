Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству

Конфискованные у украинского бизнесмена Сергея Курченко в Харьковской области помещения в спортивном компексе «Металлист» и тренировочная база в поселке Высокий были возвращены в собственность государства. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

«Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 [адрес спорткомплекса «Металлист». – «ГОРДОН»] на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком», – сообщили в ОГА.

В декабре глава облгосадминистрации Алексей Кучер рассказывал, что конфискованная собственность Курченко в Харьковской области не была приняты в управление ОГА, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

Курченко – украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group, владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета «ВЕТЭК». После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и получил российское гражданство.

В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в международный розыск.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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