Парламент востока Ливии не одобрил соглашение Триполи с Турцией

Ливийский парламент, заседающий в Бенгази, отказался одобрить соглашение властей Триполи с Турцией об оказании военной поддержки.

Парламентарии проголосовали за отмену соглашения с Турцией, и высказались за его отмену, передает РИА «Новости».

Также парламент высказался за то, чтобы передать досье главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и всех, кто причастен к заключению соглашения с Турцией, генпрокурору страны для расследования.

Парламент Турции ранее поддержал отправку войск в Ливию. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «авантюре по возрождению Османской империи в Ливии».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт.

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