Опубликован список самых ожидаемых видеоигр 2020 года

Эксперты назвали самые ожидаемые видеоигры нынешнего года. В самом начале своей статьи они упомянули Watch Dogs: Legion, выход которой состоится уже в начале марта на все основные платформы.

Сюжет перенесет игрока в Лондон после выхода Великобритании из Европейского Союза. Не менее ожидаемой игрой является Ori and Will of the Wisps – её появления стоит ожидать ближе к середине марта. Геймеры смогут сыграть за лесного духа Ори, чтобы решать различные головоломки. В этом же месяце должна выйти новая часть культовой серии Half-Life под названием Alyx. Особенностью шутера является его ориентирование на юзеров, обладающим шлемами виртуальной реальности. По сути, игра является приквелом к Half-Life 2, вышедшей в далеком 2004 году.

В середине апреля состоится дебют самой ожидаемой игры последних лет — Cyberpunk 2077. Действие игры перенесет игрока в Калифорнию. Помимо этого, специалисты советуют присмотреться к таким проектам, как The Last of US 2, Dying Light 2, а также Halo Infinitive.

