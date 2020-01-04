Сообщается, что головной подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в первой половине 2020 года. Во время тестирования подлодки в море были определены некоторые недочеты, которые планируется исправить в ближайшее время.

Согласно данным источника в оборонно-промышленном комплексе РФ, в декабре завершились испытания подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». Проект имел номер 955А и шифр «Борей-А». Во время проверки функционирования боевого объекта был выявлен ряд недочетов. Они будут устранены в первом квартале текущего года. Не исключается, что для повторной проверки технического состояния понадобится еще один выход в море.

Ранее планировалось, что подлодка поступит на вооружение уже к концу 2019 года. Ее основными достоинствами называются меньшую шумность, лучшие маневренные качества, повышенную способность удерживания на глубине и современную систему управления бортовым вооружением. На борту у крейсера установлены баллистические ракеты морского базирования «Булава».

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