На Чукотке сноубордист погиб под лавиной

04.01.2020, 14:26, Новости дня

Тело сноубордиста, погибшего под самой крупной за последние 35 лет лавиной, нашли на Чукотке, информирует региональное ГУ МЧС.

Его нашли в 15 километрах от поселка Эгвекинот. Спортсмен пропал после схода самой крупной за последние 35 лет лавины. Он катался на необорудованном склоне, информирует РЕН-ТВ.

В первые двое суток после ЧП площадь сошедшей лавины обследовали около 200 человек.



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