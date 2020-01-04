Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

Бабушка трех сестер Хачатурян подала в суд на их мать Аурелию Дундук, потребовав 1 млн рублей за моральный ущерб.

В одном из интервью мать сестер Хачатурян обвинила мужа в изнасиловании. «Якобы он сделал это в 1996 году, после чего у пары родился старший сын Сергей. Позже Аурелия родила Михаилу еще троих дочек, которые и убили его», передает Telegram-канал Mash.

Однако, по мнению бабушки Хачатурян, ее сына оклеветали. Женщина уверена, что «муж не может изнасиловать жену по определению» и требует невестку опровергнуть заявление.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В коне декабря было решено, что сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера многие со мной согласились, что Фёдор Смолов — так себе вариантик. Не возбуждает. И даже более того, парочка совсем умных людей написали, что если бы Федя не играл в футбол, был бы слесарем, на него никто бы не посмотрел. И это — очень верная мысль. Посмотрите на слезливого актёра Петрова: Счас взрыдну. Фото: Соцсети […]