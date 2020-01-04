Ученые: Куркума обладает противораковыми свойствами

Ученые США определили, что куркума обладает противораковыми свойствами. Лечебный эффект несет в себе пигмент куркумин, придающий специи ярко-оранжевый цвет. Именно он блокирует доставку питания злокачественным клеткам опухоли.

Огромная исследовательская работа, проведенная экспертами Университета Темпла в Филадельфии, позволила выделить из научных отчетов за почти столетний период 4,7 тысячи документов, представляющих результаты рассмотрения влияния куркумина на онкологию. Все эксперименты проводились в лабораторных условиях, до этапа клинических испытаний процесс так и не дошел. Однако ученые, опираясь на результаты многочисленных исследований, считают, что окрашивающее вещество Cúrcuma, растения из семейства имбирных, способно останавливать рост новообразований при восьми видах рака. Среди них оказались опухоли, возникающие в железах внутренней секреции: поджелудочной, молочной и предстательной, а также поражающие кровь, костный мозг, легкие, желудок и кишечник.

Тем не менее, отсутствие результатов исследования на людях не позволяет представить научное доказательство пользы вещества для профилактики и лечения онкологии. Издание Daily Mail пишет о том, что исследователи предполагают приступить к обязательной фазе клинических испытаний.

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