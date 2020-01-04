Лера Кудрявцева после недавно перенесенной операции показала на видео танцующую дочь Марию

04.01.2020, 14:21, Разное

Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram трогательное видео с танцующей дочерью Марией. После недавно перенесенной операции телеведущая проводит время с годовалой малышкой.
Перед Новым годом знаменитость попала в больницу, где перенесла срочное хирургическое вмешательство по удалению силиконовых грудных имплантов. Чуть больше недели врачи наблюдали за состоянием Кудрявцевой, а перед праздниками ее выписали, поэтому Новый год журналистка встретила в семейном кругу. Накануне актриса впервые после операции вышла в свет со своей дочерью Марией. Вместе они сходили на ледовое шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко под названием «Золушка». 3 января звездная мать запечатлела ребенка в домашней обстановке. Наследница с задумчивым лицом танцевала на фоне ёлки под песню Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане».

После просмотра ролика поклонники Кудрявцевой пришли в восторг от малышки и высказали мнение, что она обладает артистическим талантом. «Какая сладкая девочка, артисткой растет», «Она просто шикарна», «Какая она классная», — писали фолловеры.



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