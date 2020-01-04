В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней падчерицы

В полицию Санкт-Петербурга обратилась местная жительница, заявившая, что сожитель якобы изнасиловал ее 13-летнюю дочь. Подозреваемого, ранее отбывавшего срок за кражу, задержали.

Как утверждала заявительница, житель совершал противоправные действия сексуального характера против ее дочери в период июня-сентября 2019 года. Правоохранители, согласно сообщению местных СМИ, оперативно отреагировали на жалобу женщины и сразу же задержали ее сожителя недалеко от места проживания.

Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее осужденный за кражу, а также привлекавшийся к ответственности за оскорбление представителей власти и драку. Полицейские Санкт-Петербурга проводят по делу о надругательстве отчима над несовершеннолетней падчерицей проверку.

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