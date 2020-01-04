Мнение: Дроны вместо фейерверков, обучение пиротехнике и смертельное оружие России

1. На заглавном видео вы можете наблюдать очередное торжество практической роботизации – в Шанхае вместо новогодних фейерверков хитроумные китайцы применили 2000 светящихся дронов. Это зрелище многие комментаторы сочли блестящим символом наступившей эпохи массового дроноводства, а кроме того – свидетельством технологической мощи Поднебесной Империи:

https://9gag.com/gag/avoEN5X

Видео широко разлетелось по новостным лентам и пабликам в начале 2020 года. Спустя пару дней западные СМИ с плохо скрываемой завистью писали, что на самом деле это была репетиция, проведённая 28 декабря, а само шоу по какой-то причине не состоялось – на Новый год туристы в Шанхае так ничего и не увидели:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50979557

Разоблачение «китайской показухи» получилось слабенькое, без огонька. От того, что это была репетиция, полёт тысяч дронов выглядит не менее впечатляющим. Пользователи из западных стран немедленно бросились сравнивать китайскую феерию с довольно-таки куцыми дрон-шоу у себя дома:

https://9gag.com/gag/a9R8o40

Всё настолько очевидно, что практичные жители Запада просто отказываются верить в технологическую отсталость Китая и в то, что страны Европы или США могут так же. Как говорится, «можешь — покажи». Не показал, значит не можешь. Полный, безоговорочный успех китайских пиарщиков.

2. Виталий Милонов тем временем решил применить новаторский подход в деле законотворчества: если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить.

https://lenta.ru/news/2020/01/03/fireworks/

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уроки безопасности по использованию пиротехники в российских школах. Соответствующее обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой, пишет РИА Новости.

Милонов отмечает, что нередко увлечение школьниками петардами и салютами приводит к травмам и нанесению ущерба третьим лицам. В то же время депутат отмечает, что из-за ограничения продажи изделий пиротехники дети находят другие способы получения и распространения петард, которые могут быть небезопасны.

Он также предлагает перед зимними каникулами не только учить школьников правилам использования пиротехники, но и провести наглядные уроки со специалистами, которые бы показали безопасные способы запуска салютов.

Конечно, фейерверки – это даже не прошлый век, а самое настоящее Средневековье. Конечно, в нынешнем 2020 году пора уже вводить в школах уроки дроноводства – это будет значительно полезнее для детей, ведь многим потом придётся управлять дронами на работе, а не только для развлечения. Тем не менее, давайте смотреть на вещи практично: ещё как минимум целое поколение школьников будет раздражать окружающих на праздниках не дронами, а морально устаревшими петардами.

3. О пользе обучения технике безопасности напоминает забавное видео с 9gag, залитое туда под заголовком «Смертельное оружие России»:

https://9gag.com/gag/aL04YRg

Если кто-то уже начал радоваться смекалке и непобедимости русского народа, который даже из мусорного бачка может сделать пушку, спешу разочаровать – на самом деле эта сцена снята в Польше. Мы слышим не искажённую влиянием алкоголя русскую речь, а обычный польский язык.

Добрая половина сетевых приколов «про сумасшедших русских» на поверку происходит из других славянских или постсоветских стран. Пожалуй, нам стоит радоваться тому, насколько далеко простирается сфера нашего культурного влияния.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера многие со мной согласились, что Фёдор Смолов — так себе вариантик. Не возбуждает. И даже более того, парочка совсем умных людей написали, что если бы Федя не играл в футбол, был бы слесарем, на него никто бы не посмотрел. И это — очень верная мысль. Посмотрите на слезливого актёра Петрова: Счас взрыдну. Фото: Соцсети […]