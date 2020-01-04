Медведев обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в области энергетики

04.01.2020, 14:19, Новости дня

Премьеры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики.

Разговор состоялся по инициативе Минска, сообщается на сайте российского правительства.

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Европу при этом продолжен.

Белоруссия также временно прекратила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ.

Позже стало известно, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров. Также были раскрыты противоречия РФ и Белоруссии по контрактной цене на нефть.



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