Медведев обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество в области энергетики

Премьеры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики.
Разговор состоялся по инициативе Минска, сообщается на сайте российского правительства.
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Европу при этом продолжен.
Белоруссия также временно прекратила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ.
Позже стало известно, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров. Также были раскрыты противоречия РФ и Белоруссии по контрактной цене на нефть.
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