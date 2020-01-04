«Перший снiг». Экс-участница «Х-фактора» Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео

04.01.2020, 14:18, Новости дня

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Видео: U: LAV / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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