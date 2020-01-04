«Перший снiг». Экс-участница «Х-фактора» Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео

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Видео: U: LAV / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В иракском Багдаде американская ракета убила иранского генерала Касема Сулеймани, главу «Аль Кудс», элитного спецназа Корпуса стражей исламской революции, в компетенции которого — операции за пределами Ирана. Иран грозится отомстить… Ближний Восток, предельно разогретый войнами в Сирии и Ираке, вполне может рвануть… Потому что ни США, ни Иран, ни Израиль, ни Сирия, ни Ирак — […]
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