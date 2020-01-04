Экс-глава Nissan сбежал из Японии при помощи экс-бойца Сил специального назначения армии США – СМИ

Сбежать из Японии бывшему главе Nissan Карлосу Гону, вероятно, помог бывший боец Сил специального назначения армии США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

На борту частного самолета, на котором Гон прибыл в Турцию, находились два пассажира – оба американца. Среди них был Майкл Тейлор и Джордж Зайек. По данным издания, Тейлор является бывшим «зеленым беретом» (по цвету головного убора бойцов спецназа), он в 2009 году помог вернуть из плена талибов в Афганистане репортера издания «New York Times» Дэвида Роде.

Тейлор некоторое время отбывал наказание в тюрьме по делу о мошенничестве с контрактами Пентагона.

Второй пассажир самолета Зайек работал сотрудником службы безопасности в компаниях, связанных с Тейлором, пишет издание.

28 декабря частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту самолета были два больших черных контейнера, в одном из них были просверлены дырки.

По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию, после чего прибыл в Ливан.

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу Гона из Японии.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Nissan Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.

Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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