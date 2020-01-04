Мнение: Латентный антисемит?

Польская Gazeta Wyborcza написала, что президент Польши Анджей Дуда решил отказаться от визита в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста, который приурочен к 75-летию освобождения узников немецкого концлагеря Освенцим. Мол, раз там будет Путин, мне там делать нечего.

Путин, действительно, летит в Израиль на форум памяти холокоста, который пройдет 22-23 февраля. Официальное приглашение президенту России лично вручил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Еще в сентябре прошлого года в Сочи.

А вот в то, что Анджей Дуда не прилетит на форум, не верю. Куда он денется, если пригласят…. Если не полетит, это будет выглядеть солидарностью с польскими националистами и коллаборационистами, принимавшими чересчур активное участие в уничтожении евреев в Польше. А то и прямой поддержкой «сволочей и антисемитских свиньей».

Или Путин для Дуды – лишь повод для демарша? Чтобы продемонстрировать миру свой латентный антисемитизм?

На снимке: президент Польши Анджей Дуда. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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