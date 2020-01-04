Активисты в Багдаде пообещали отомстить США за Сулеймани

Участники многотысячной демонстрации собрались в одном из шиитских районов Багдада, чтобы проститься с погибшим в результате авиаудара США командиром иранского спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани.
Участники акции скандируют лозунг «смерть Америке», а также обещают отомстить за Сулеймани и погибшего вместе с ним командира иракских Сил народной мобилизации Абу Мехди аль-Мухандиса, передает «Интерфакс».
3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
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