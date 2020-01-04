Пропущенный звонок Путина Трампу назвали «фейком»

Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента РФ Владимир Шевченко заявил, что сведения о якобы не доложенном американскому лидеру Дональду Трампу звонке от российского коллеги Владимира Путина, скорее всего, являются фейком.

«От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит «пропустил звонок»? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться – это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент», – передает НСН слова Шевченко.

Он рассказал о том, как президенты СССР и РФ связывались с Белым домом ранее.

«У нас с ними был прямой телефон. Звонок поступает помощникам президента, которые круглосуточно работают в Белом Доме. Те вне всякой очереди докладывают президенту о звонке главы другого государства», – сказал Шевченко.

Он с иронией добавил, что такая ситуация могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит».

Ранее журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным, а президент США якобы возмутился этим.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января. Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро Минимальная зарплата выросла на 850 рублей. Теперь это 12 130 рулей Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей […]