В Сети появился снимок беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds +

04.01.2020, 14:04, Разное

В скором времени Samsung представит новый смартфон Galaxy S11, однако поклонников порадует не только это. Компания выпустит беспроводные наушники Buds +, снимок которых размещен в Сети.
Официальная презентация разработки южнокорейского бренда состоится через месяц, хотя сегодня точно известно о его планах приятно удивить фанатов полностью беспроводными наушниками. На просторах Сети уже доступны к просмотру первые рендерные фото Galaxy Buds +. Гаджет обладает усовершенствованным дизайном и светло-голубым цветом.

Устройство Samsung появится на рынке с активным шумоподавлением, что также присутствует у Apple AirPods Pro. Все данные о проектах корпорации можно узнать во время презентации в феврале.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января. Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро Минимальная зарплата выросла на 850 рублей. Теперь это 12 130 рулей Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика