В Сети появился снимок беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds +

В скором времени Samsung представит новый смартфон Galaxy S11, однако поклонников порадует не только это. Компания выпустит беспроводные наушники Buds +, снимок которых размещен в Сети.

Официальная презентация разработки южнокорейского бренда состоится через месяц, хотя сегодня точно известно о его планах приятно удивить фанатов полностью беспроводными наушниками. На просторах Сети уже доступны к просмотру первые рендерные фото Galaxy Buds +. Гаджет обладает усовершенствованным дизайном и светло-голубым цветом.

Устройство Samsung появится на рынке с активным шумоподавлением, что также присутствует у Apple AirPods Pro. Все данные о проектах корпорации можно узнать во время презентации в феврале.

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