«Закончится кровью»: Украину ждет новый кошмар из-за распродажи земель

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал киевские власти провести аудит государственной собственности. По мнению политика, в противном случае страну ждут необратимые последствия, сообщает «Политнавигатор».
Червоненко обратился к действующему министру экономики Украины Тимофею Милованову, предупредив, что без проведения аудита он и его коллеги становятся преступниками. А премьер-министра страны Алексея Гончарука он заподозрил в «интересной ориентации».
«Вы обворовываете, вы хотите несправедливо отдать наше будущее. Я не против иностранцев, но не на первом этапе, потому что украинцев не будет, а кто владеет, кто платит, тот и заказывает музыку. Страна просто не готова!», – заявил экс-министр.
Он также отметил, что не стоит «подгонять» власти страны с принятием законопроектов. По мнению Червоненко, спешка в данной ситуации может закончиться плачевно.
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Последнее: Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал киевские власти провести аудит государственной собственности. По мнению политика, в противном случае страну ждут необратимые последствия, сообщает «Политнавигатор». Червоненко обратился к действующему министру экономики Украины Тимофею Милованову, предупредив, что без проведения аудита он и его коллеги становятся преступниками. А премьер-министра страны Алексея Гончарука он заподозрил в […]
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