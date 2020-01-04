«Закончится кровью»: Украину ждет новый кошмар из-за распродажи земель

04.01.2020, 13:58, Разное

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал киевские власти провести аудит государственной собственности. По мнению политика, в противном случае страну ждут необратимые последствия, сообщает «Политнавигатор».

Червоненко обратился к действующему министру экономики Украины Тимофею Милованову, предупредив, что без проведения аудита он и его коллеги становятся преступниками. А премьер-министра страны Алексея Гончарука он заподозрил в «интересной ориентации». 

«Вы обворовываете, вы хотите несправедливо отдать наше будущее. Я не против иностранцев, но не на первом этапе, потому что украинцев не будет, а кто владеет, кто платит, тот и заказывает музыку. Страна просто не готова!», – заявил экс-министр.

Он также отметил, что не стоит «подгонять» власти страны с принятием законопроектов. По мнению Червоненко, спешка в данной ситуации может закончиться плачевно. 



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Последнее: Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал киевские власти провести аудит государственной собственности. По мнению политика, в противном случае страну ждут необратимые последствия, сообщает «Политнавигатор». Червоненко обратился к действующему министру экономики Украины Тимофею Милованову, предупредив, что без проведения аудита он и его коллеги становятся преступниками. А премьер-министра страны Алексея Гончарука он заподозрил в […]

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