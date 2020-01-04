Мнение: Убийство Сулеймани — акт международного терроризма

Я вообще не сильно люблю поднимать подобные темы, но тут не могу пройти мимо. История событий:
1. В Ираке произошло нападение на посольство США
2. США почему-то не предъявило претензии Ираку (который по всем международным нормам отвечал за безопасность посольства), зато предъявило претензии Ирану. Без доказательств, как обычно.
3. Когда иранский генерал Сулеймани прибыл с визитом в Ирак (официальным, насколько я понимаю: в противном случае фигуру такого ранга просто не пропустили бы через границу), ВВС США выпустили по его кортежу несколько ракет. Насколько вы понимаете, мнения правительства Ирака, как и разрешения на полет в воздушном пространстве государства ВВС США не спрашивали.
4. Сулеймани погиб на месте, вместе с ним погибли несколько встречающих его иракцев.
5. Дональд Трамп подтвердил, что это за этой операцией стоят США: президент Ирака предъявить что-либо в ответ не рискнул. Понятное дело: кому же хочется повторять судьбу Саддама Хусейна?
А теперь вопрос:
Как по-вашему: если одно государство убивает высокопоставленное лицо другого государства без суда и следствия на территории третьего государства (мнения которого тоже никто не спрашивает), то можно ли это назвать чем-либо, кроме как актом международного терроризма?
Давайте обсудим!
Источник: Теория элит
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Я вообще не сильно люблю поднимать подобные темы, но тут не могу пройти мимо. История событий: 1. В Ираке произошло нападение на посольство США2. США почему-то не предъявило претензии Ираку (который по всем международным нормам отвечал за безопасность посольства), зато предъявило претензии Ирану. Без доказательств, как обычно.3. Когда иранский генерал Сулеймани прибыл с визитом в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дима Билан намекнул, что посещает эротические сайты / 7 декабря
- Егор Кончаловский о «забывшем» об алиментах дочери Алексее Макарове: «Это не по-пацански» / 15 декабря
- Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции / 19 декабря
- Выступление на корпоративе 74-летнего Юрия Антонова оценивается в 15 миллионов рублей / 26 декабря
- 5 самых стильных монархов уходящего года / 27 декабря
- Мнение: Канадские нефтяные сепаратисты, европейская доля Газпрома и победа российского СПГ / 25 декабря
- Личное: Живая красота, сочетающаяся с изъянами / 23 декабря
- Наука: Собачий мозг настроен на грубый подсчёт / 20 декабря