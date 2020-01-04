Мнение: Убийство Сулеймани — акт международного терроризма

Я вообще не сильно люблю поднимать подобные темы, но тут не могу пройти мимо. История событий:

1. В Ираке произошло нападение на посольство США

2. США почему-то не предъявило претензии Ираку (который по всем международным нормам отвечал за безопасность посольства), зато предъявило претензии Ирану. Без доказательств, как обычно.

3. Когда иранский генерал Сулеймани прибыл с визитом в Ирак (официальным, насколько я понимаю: в противном случае фигуру такого ранга просто не пропустили бы через границу), ВВС США выпустили по его кортежу несколько ракет. Насколько вы понимаете, мнения правительства Ирака, как и разрешения на полет в воздушном пространстве государства ВВС США не спрашивали.

4. Сулеймани погиб на месте, вместе с ним погибли несколько встречающих его иракцев.

5. Дональд Трамп подтвердил, что это за этой операцией стоят США: президент Ирака предъявить что-либо в ответ не рискнул. Понятное дело: кому же хочется повторять судьбу Саддама Хусейна?

А теперь вопрос:

Как по-вашему: если одно государство убивает высокопоставленное лицо другого государства без суда и следствия на территории третьего государства (мнения которого тоже никто не спрашивает), то можно ли это назвать чем-либо, кроме как актом международного терроризма?

Давайте обсудим!

Источник: Теория элит

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Последнее: Я вообще не сильно люблю поднимать подобные темы, но тут не могу пройти мимо. История событий: 1. В Ираке произошло нападение на посольство США2. США почему-то не предъявило претензии Ираку (который по всем международным нормам отвечал за безопасность посольства), зато предъявило претензии Ирану. Без доказательств, как обычно.3. Когда иранский генерал Сулеймани прибыл с визитом в […]