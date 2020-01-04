Американский самолет-разведчик подлетел к Калининградской области

Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США в субботу днем провел разведку у Калининградской области, следует из данных ресурса Plane Radar.
В 11.05 мск самолет взлетел с базы в Литве, через полчаса приблизился к границе Калининградской области. Самолет летел на высоте более 8 тыс. метров со скоростью около 450 км/ч, передает РИА «Новости».
Американские самолеты регулярно проводят разведку у границ РФ – в том числе у Калининградской области, возле базы в Сирии и у Крыма.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях ставят под угрозу национальные интересы Сербии, сообщил президент страны Александр Вучич. «Многие скажут, что происходящее в Черногории направлено не только против сербского народа, и что нет нужды выделять сербский народ из других, что в свидетельстве о рождении должны писать, что национальность – серб», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Bild — научная сенсация — американские врачи впервые пересадили «мёртвое» сердце / 5 декабря
- Япония захотела защититься от северокорейской версии «Искандера» / 29 декабря
- В Москве обнаружили украденный «лимузин Сталина» / 28 декабря
- Шимкив заявил о дискриминации украинских фармпроизводителей / 4 декабря
- Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского дать «адекватную оценку» событиям Революции достоинства / 31 декабря
- Соловьев: Карьера Горбачева – от президента СССР до рекламщика пиццы / 3 декабря
- Умерла соавтор главной мелодии сериала «Друзья» / 25 декабря
- В ГПУ отказались сообщать, есть ли основания для продления канадских санкций против Портнова / 26 ноября