Американский самолет-разведчик подлетел к Калининградской области

04.01.2020, 13:51, Новости дня

Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США в субботу днем провел разведку у Калининградской области, следует из данных ресурса Plane Radar.

В 11.05 мск самолет взлетел с базы в Литве, через полчаса приблизился к границе Калининградской области. Самолет летел на высоте более 8 тыс. метров со скоростью около 450 км/ч, передает РИА «Новости».

Американские самолеты регулярно проводят разведку у границ РФ – в том числе у Калининградской области, возле базы в Сирии и у Крыма.



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