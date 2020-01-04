Американский самолет-разведчик подлетел к Калининградской области

Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США в субботу днем провел разведку у Калининградской области, следует из данных ресурса Plane Radar.

В 11.05 мск самолет взлетел с базы в Литве, через полчаса приблизился к границе Калининградской области. Самолет летел на высоте более 8 тыс. метров со скоростью около 450 км/ч, передает РИА «Новости».

Американские самолеты регулярно проводят разведку у границ РФ – в том числе у Калининградской области, возле базы в Сирии и у Крыма.

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