Археологи ЮАР определили рацион людей 170 тысяч лет назад

04.01.2020, 13:30, Разное

Археологи ЮАР определили рацион людей, проживавших 170 тысяч лет назад. Окаменевшие корнеплоды были обнаружены в пещере Бордер на границе с государством Эсватини.
Жилище древних обитателей данных территорий, которое изучается южноафриканскими учеными в течение пяти лет, сохранило 55 обгоревших плодов растения, относящегося к виду Hypoxis angustifolia. Гипоксис растет в Южной Африке, его иногда называют «африканским картофелем», но на самом деле это корнеплод, а клубень некоторых видов напоминает морковь.

Обнаруженные каменные останки дают основание предположить, что выбор древних людей основывался на приятных вкусовых качествах именно этой разновидности, так как другие отличаются большей горечью. Hypoxis angustifolia содержит крахмал и углеводы, которые могли сделать растение основой питания жителей пещеры.



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Последнее: Археологи ЮАР определили рацион людей, проживавших 170 тысяч лет назад. Окаменевшие корнеплоды были обнаружены в пещере Бордер на границе с государством Эсватини. Жилище древних обитателей данных территорий, которое изучается южноафриканскими учеными в течение пяти лет, сохранило 55 обгоревших плодов растения, относящегося к виду Hypoxis angustifolia. Гипоксис растет в Южной Африке, его иногда называют «африканским картофелем», […]

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