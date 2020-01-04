Сын Собчак встал на лыжи

04.01.2020, 13:30, Новости дня

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего трехлетний сына Платона, стоящего на лыжах

«Лыжник», – написала она.

В комментариях к посту Собчак отметила, что Платон на фото грустный, поскольку не хотел кататься на лыжах.

«Были рыдания: «Мама, не хочу на гору». Но потом он мужественно принял свою судьбу», – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Лыжник *

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Янв 2020 в 8:22 PST

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании.Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Археологи ЮАР определили рацион людей, проживавших 170 тысяч лет назад. Окаменевшие корнеплоды были обнаружены в пещере Бордер на границе с государством Эсватини. Жилище древних обитателей данных территорий, которое изучается южноафриканскими учеными в течение пяти лет, сохранило 55 обгоревших плодов растения, относящегося к виду Hypoxis angustifolia. Гипоксис растет в Южной Африке, его иногда называют «африканским картофелем», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика