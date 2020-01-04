Сын Собчак встал на лыжи

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего трехлетний сына Платона, стоящего на лыжах.

«Лыжник», – написала она.

В комментариях к посту Собчак отметила, что Платон на фото грустный, поскольку не хотел кататься на лыжах.

«Были рыдания: «Мама, не хочу на гору». Но потом он мужественно принял свою судьбу», – рассказала она.

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Лыжник *

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Янв 2020 в 8:22 PST

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании.Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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