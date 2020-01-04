Сын Собчак встал на лыжи

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего трехлетний сына Платона, стоящего на лыжах.
«Лыжник», – написала она.
В комментариях к посту Собчак отметила, что Платон на фото грустный, поскольку не хотел кататься на лыжах.
«Были рыдания: «Мама, не хочу на гору». Но потом он мужественно принял свою судьбу», – рассказала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лыжник *
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании.Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Археологи ЮАР определили рацион людей, проживавших 170 тысяч лет назад. Окаменевшие корнеплоды были обнаружены в пещере Бордер на границе с государством Эсватини. Жилище древних обитателей данных территорий, которое изучается южноафриканскими учеными в течение пяти лет, сохранило 55 обгоревших плодов растения, относящегося к виду Hypoxis angustifolia. Гипоксис растет в Южной Африке, его иногда называют «африканским картофелем», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Xiaomi выпустила сверхпрочное защитное стекло для Redmi Note 8 Pro / 20 декабря
- Тодоренко лишилась волос из-за паразитов / 26 ноября
- Врачи снимали Дане Борисовой наркотическую ломку / 18 декабря
- Первый в 2020 году концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» состоится в «ВТБ Арене» 14 февраля / 21 декабря
- «Мыслит, как кухарка»: Зверобой разгромила план Зеленского по Донбассу / 10 декабря
- Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией / 26 декабря
- В Сети показали 1000-сильный Jeep Gladiator Maximus / 2 декабря
- Мнение: В выигрыше только Китай: «Сила Сибири» едва окупится за 30 лет / 5 декабря