Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ираке

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке, сообщил источник в турецком дипведомстве.
«Наш господин министр провел телефонные переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке. Также они рассмотрели последние события в регионе», – передает слова источника РИА «Новости».
Накануне Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в районе Багдада.
В пятницу американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого был убит Сулеймани.
МИД РФ назвал убийство «авантюрным шагом».
Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.
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