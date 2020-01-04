Стася Милославская поделилась на своей странице в Instagram пикантной фотографией. На данный момент она отдыхает вместе с Александром Петровым на одном из тропических курортов.

О том, что Милославская и Петров строят романтические отношения, поклонники давно предполагали. Пара подтвердила эти предположения как раз в честь новогодних праздников. Актеры имеют большую армию фанатов, но радуются их счастью далеко не все. После того, как влюбленные заявили о чувствах друг к другу, многие выразили свое недовольство, поскольку до начала отношений с Милославской Петров проживал с Ириной Старшенбаум.

Первые дни нового года звездная пара встретила на одном из курортов. На своей странице в Instagram Стася Милославская опубликовала фото, где она стоит в бассейне спиной к фотографу, при этом находясь топлес. Пикантный снимок сразу привлек внимание подписчиков. Они осыпали знаменитость множеством комплиментов. Особенно поклонники подчеркнули стройность и грациозность Милославской.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Археологи ЮАР определили рацион людей, проживавших 170 тысяч лет назад. Окаменевшие корнеплоды были обнаружены в пещере Бордер на границе с государством Эсватини. Жилище древних обитателей данных территорий, которое изучается южноафриканскими учеными в течение пяти лет, сохранило 55 обгоревших плодов растения, относящегося к виду Hypoxis angustifolia. Гипоксис растет в Южной Африке, его иногда называют «африканским картофелем», […]