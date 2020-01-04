Названы рождественские обряды для привлечения в дом удачи и достатка

В канун Рождества Христова на Руси традиционно было принято выполнять ряд обрядов для привлечения удачи и достатка в дом. Эксперты назвали лучшие из них.

С наступлением зимних праздников многие люди вспоминают традиции и обряды предков. Так, в старину на Руси были распространены ритуалы для привлечения в дом прибыли и везения. И сегодня взрослые и детвора с интересом выполняют разнообразные обряды, притягивающие в семью удачу и достаток. Эксперты советуют на Рождество соблюдать ряд правил для отпугивания злых сил и привлечения различных благ. Например, такой цели могут послужить гирлянды и яркие огни на ёлке и в декоре помещения.

Также лучшими цветами праздничного интерьера будут золотой и красный, в этой гамме лучше оформить и стол, добавив соответствующие блюда и продукты. Также важно положить под каждую тарелку монету, а после праздника ее следует кинуть в кошелек и не расставаться с ней. Это поможет разбогатеть в текущем году, так как монетка привлечёт все новый и новый доход.

Ещё до празднования Рождества необходимо отдать все долги, это поможет избежать возникновения финансовых затруднений. При этом не следует и давать в долг в данное время, чтобы в доме всегда водились деньги. Во избежание проблем со здоровьем, нужно умываться холодной водой. Первым в дом на Рождество должен всегда войти мужчина, а на празднование следует звать нечетное количество гостей. Во время застолья важно сохранять позитивный настрой и ни в коем случае не ссориться.

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Последнее: В канун Рождества Христова на Руси традиционно было принято выполнять ряд обрядов для привлечения удачи и достатка в дом. Эксперты назвали лучшие из них. С наступлением зимних праздников многие люди вспоминают традиции и обряды предков. Так, в старину на Руси были распространены ритуалы для привлечения в дом прибыли и везения. И сегодня взрослые и детвора […]