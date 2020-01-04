Эксперт рассказал, почему iPhone 11 лучше, чем Xiaomi Mi 9. Он протестировал оба устройства в режиме основного телефона, что позволило сравнить функциональность в полной мере.

Один из пользователей заказал iPhone 11 из Европы и пока ожидал доставку, использовал Xiaomi Mi 9 в качестве основного устройства связи. В первую очередь молодой человек обратил внимание на то, как быстро происходит распознавание лица. Он отметил, что iPhone 11 в этом случае срабатывает моментально, а китайский телефон затрачивает гораздо больше времени.

«Яблочный» телефон имеет еще одно преимущество перед Xiaomi. Начиная с 8-й модели, в устройстве работает функция автоматической настройки яркости. Она пользуется данными датчика внешнего освещения. Компания Xiaomi тоже задумывалась над реализацией такого полезного умения смартфона, но пока реализовать технологию на достаточном уровне не удалось.

В iPhone в полной мере можно управлять устройством с помощью жестов. В китайском конкуренте далеко не каждое приложение может похвастаться такой опцией. Негативную оценку получило и количество рекламы в оболочке для Android. Хорошими бонусами эксперт назвал качественный перевод интерфейса системы, удобство управления девайсом с помощью одной руки, полноценный родительский контроль, высокая скорость передачи любых файлов, налаженное взаимодействие с другими устройствами.

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