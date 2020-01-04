Центробанк России разрабатывает правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами

Сотрудники Центробанка РФ принялись разрабатывать правила по решению проблемных ситуаций, возникающих при ипотечных каникулах. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе организации.

На территории РФ с конца июля 2019 года действует закон, согласно которому заемщики, попавшие в сложную ситуацию, могут прибегнуть к ипотечным каникулам. Они не способствуют сокращению размера выплат по кредиту, но помогают продлить срок его погашения. На данный момент Центробанк занимается изучением сведений, которые поступают от жителей РФ и кредиторов для анализа особенностей практики. Таким образом организация планирует найти пути решения, появляющихся проблем при ИК.

Как указал ЦБ, в конце 3-го квартала прошлого года в банки отправили примерно 10 тысяч заявлений на получение ипотечных каникул. Одобрили более 58% обращений, однако 41,5% отклонили. В большинстве ситуаций причинами, по которым заемщикам нужна отсрочка, становятся проблемы со своевременным исполнением обязательств или снижение уровня среднего дохода за месяц.

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