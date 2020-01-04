N-TV — бундесвер прекращает образовательные миссии в Ираке для защиты своих военных

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США обстановка на Ближнем Востоке накалилась. В связи с этим бундесвер приостанавливает свои миссии по обучению курдских сил и военнослужащих в Ираке, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Такое решение приняли в штаб-квартире антитеррористической коалиции для защиты собственных сил.



Reuters

Обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает влияние на антитеррористическую коалицию: примерно 120 военнослужащих бундесвера должны прекратить образовательную миссию для местных сил безопасности, пишет немецкий телеканал N-TV.

Бундесвер сворачивает образовательную программу для курдов и сил центрального правительства в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного обстрела со стороны США. Соответствующее решение было принято в штаб-квартире коалиции по борьбе с боевиками ИГ* с целью защиты своих вооружённых сил, о чём сообщил командующий миссии бундесвера в Комитете бундестага по обороне. Это решение является обязательным для всех стран-партнёров. «Тем самым временно прекращается образование иракских сил безопасности и вооружённых сил во всём Ираке», — заявили в штабе коалиции.

Как пишет немецкий телеканал, ранее уже были усилены меры безопасности в центре Ирака. Штаб-квартира военной коалиции ввела там ограничения на передвижения по суше и воздуху. В общей сложности контингент бундесвера в международной миссии по борьбе с исламистским терроризмом составляет 415 человек. Миссией руководят из Иордании, где сейчас размещаются около 280 военнослужащих. Около 90 солдат бундесвера находятся в курдской области на севере Ирака и занимаются там обучением курдских сил. Теперь эти мисси приостановлены.

В военном комплексе к северу от Багдада за образование иракских сил на данный момент отвечают 27 представителей бундесвера. До сих пор новаторскими пунктами программы были противоатомная, противобиологическая и противохимическая защита, логистика и воздушные линии связи. Однако теперь там только ведутся приготовления к следующему курсу, который должен начаться в середине января. Помимо этого, пятеро немецких солдат находятся в штаб-квартире коалиции по борьбе с ИГ в Багдаде.

Глава спецподразделения «Кудс» генерал Сулеймани был убит в четверг во время ракетного удара США по окрестностям аэропорта Багдада, напоминает N-TV. В Пентагоне сообщили, что удар был осуществлён по приказу Дональда Трампа для предотвращения дальнейших атак на американских дипломатов и вооружённые силы. Иран в ответ заявил о том, что США ожидает возмездие.

«Снова стало ясно, кто повар, а кто официант: США в нарушение международного права убили иранского генерала, разумеется, не уведомили об этом заранее своих союзников и в одностороннем порядке устроили так, что все операции OIR (Operation Inherent Resolve — военная миссия США против террористов ИГ в Ираке и Сирии — прим. ИноТВ) для всех участвующих стран на неопределённый срок оказались под ударом, — раскритиковал действия Вашингтона представитель левых Германии Александер Ной. — Бундесверу никогда нельзя было принимать участия в антитеррористических операциях под руководством США. Теперь он должен быть безотлагательно отозван в полном составе».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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