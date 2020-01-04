Путин заявил о намерении поднять в послании проблему застоя в доходах граждан

Президент Владимир Путин собирается уделить особое внимание в послании Федеральному собранию вопросу повышения уровня доходов граждан.
«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», – передает слова Путина ТАСС.
Он отказался раскрывать содержание документа, так как он пока находится в проработке.
«Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», – отметил Путин.
Президент уточнил, что имеет в виду вопросы, которые связаны с преодолением бедности и в целом «застоя в сфере доходов граждан» и со снижением числа людей, которые живут на уровне минимального размера оплаты труда.
«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – признался президент.
Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».
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Последнее: Президент Владимир Путин собирается уделить особое внимание в послании Федеральному собранию вопросу повышения уровня доходов граждан. «Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», – передает слова Путина ТАСС. Он отказался раскрывать содержание документа, так как он пока находится в проработке. «Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», – […]
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