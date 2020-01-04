Шейк засветила голые ягодицы на пляже

Российская модель Ирина Шейк разместила в Instagram пляжный снимок, для которого позировала в бикини, стоя спиной к объективу камеры.

Шейк отметила, что отдыхает в Коста-Рике.

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Day 2 @fscostarica

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 2 Янв 2020 в 4:00 PST

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – преподаватель музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Российская модель Ирина Шейк разместила в Instagram пляжный снимок, для которого позировала в бикини, стоя спиной к объективу камеры. Шейк отметила, что отдыхает в Коста-Рике. Посмотреть эту публикацию в Instagram Day 2 @fscostarica Публикация от irinashayk (@irinashayk) 2 Янв 2020 в 4:00 PST Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел […]