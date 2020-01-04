Операция Ы, или Как заняться спортом после Нового года: ленивая зарядка от Утяшевой, романтичная йога от Глюкозы и другое

Растягивать удовольствие от праздников можно бесконечно, но здравый смысл подсказывает — за оливье и «ничегонеделание» придется платить. Замотивировать своих поклонников на здоровый образ жизни решили Ляйсан Утяшева, Саша Савельева, Тина Канделаки и другие звезды, которые предпочитают проводить каникулы с пользой для дела и тела. Встать на лыжи на заснеженном курорте, заняться йогой на берегу океана или просто пойти в соседний спортзал — одинаково хорошее решение. HELLO.RU рассказывает о звездах, собравших волю в кулак и занявшихся спортом сразу после Нового года.

Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились отмечать Новый год на Бали. «В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5…» — декларирует в Instagram Регина, показывая, каким способом она решила на этот раз возвращать тело в тонус. Во-первых, это серфинг, во-вторвых — фитнес.

Влад, ты — мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового года потащить меня в зал на тренировку. Наверное, 2020-й будет годом спорта. Может, стану мастером спорта по шпагату, —

написала телеведущая, показав свою тренировку с мужем.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Третий день поглощать оливье — это, конечно, хорошо, но yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка, —

продемонстрировала еще один вариант парной тренировки Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром.

Наталья Чистякова-ИоноваЛогичным продолжением новогоднего застолья стали зимние виды спорта. Так, Ксения Собчак вместе с сыном отправилась покорять горнолыжные склоны французского Куршевеля, причем 3-летний Платон не просто составил маме компанию, катаясь на санках и тюбинге, но и сам встал на лыжи.

Ксения Собчак Платон ВиторганВстать на коньки сразу после Нового года решила Саша Савельева, поделившись своими эмоциями от этого активного и спортивного дня с подписчиками.

Я не каталась на коньках очень давно, после «Ледникового периода» вставала один раз на коньки на открытии катка Bosco на Красной площади. Вчера я поняла, какой лед скользкий. Ну и конечно же, если б я была в своих коньках, в которых прошла многое, чувствовала бы себя увереннее… В итоге раскаталась и ощутила себя очень хорошо, потому что справилась со страхом и вспомнила навыки фигурного катания, а еще после рождения ребенка — совершенно другие ощущения. Ты думаешь о том, что тебе нельзя повредиться ни в коем случае — ответственность. Кто уже успел покататься на коньках после НГ?

Саша СавельеваТренировки в режиме lite — это не про Тину Канделаки. Взяв в руки гантели с весом побольше, она отправилась в зал, откуда снимала видео и писала мотивирующие посты:

Дорогие мои подписчики! Все мы — живые люди, и праздничный стол — это то, к чему мы готовимся весь декабрь, а потом расслабляемся за ним так, что выйти из-за этого стола нет никаких сил. Более того, именно в этот праздник хочется позволить себе лишнего, и это тоже понятно. Я, разумеется, тоже живой человек и, как вы знаете, набираю вес безумно быстро. При этом я не позволила себе ни хачапури, ни соленое или сладкое. Углеводы — даже в виде фруктов — и несколько лишних кусочков рыбы, съеденных после полуночи, сразу дали о себе знать. Поэтому очень важно максимально сохранить привычный режим своей жизни, а выбившись, поскорее к нему вернуться. Понятно, что хочется отоспаться, наесться и вообще позволить себе все то, чего делать не стоит. Но чем быстрее вы вернетесь к режиму — тем лучше. Так что уже со второго января я приступаю к тренировкам и возвращаюсь к привычному меню в питании. Будем откровенны: праздничное раздолье у нас длится ну никак не меньше двух недель. Так почему бы не потратить большую часть отдыха на заботу о себе, привести свое тело и разум в оптимальную форму для того, чтобы двинуться к свершениям нового, 2020 года с утроенной силой?

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)3 Янв 2020 в 4:00 PST

Видеомастерклассом, как прийти в себя после праздников, поделилась в Instagram и Ляйсан Утяшева. Правда, на этот раз серьезной тренировке она предпочла ироничную и забавную разминку на полу в костюме зайчика.

Операция Ы: 2 января. Похулиганили? Все живы? Теперь потихоньку приходим в себя.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)2 Янв 2020 в 8:11 PST

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