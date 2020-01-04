У мужчины, напавшего на людей в пригороде Парижа, были психические расстройства

04.01.2020, 13:06, Новости дня

У мужчины, который напал на людей с ножом в коммунах Вильжюиф и Л’Ай-ле-Роз в пригороде Парижа, были психические расстройства. Об этом 3 января сообщило Reuters со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

В сумке мужчины правоохранители нашли Коран. Следователи пока не считают происшествие терактом.

BFMTV пишет, что нападающего звали Натан, родился в 1997 году в городе Ле Лила. Он жил в 14-м округе Парижа, при этом у него не было работы и он нигде не учился. Соседи характеризуют его как доброго, но психически неустойчивого человека.

Из-за психических расстройств он несколько раз попадал в больницу. На момент нападения он находился на учете в психологическом центре в Париже.

Мужчина напал на людей с ножом 3 января. В результате один человек погиб, двое пострадали. Правоохранители застрелили нападавшего.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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