Волочкова резко отреагировала на критику ее шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова грубо отреагировала на критику одной из подписчиц ее очередной фотографии со шпагатом.
«Ты не устала ноги поднимать, старушка?» – написала одна из подписчиц под ее постом в Instagram с первым шпагатом в Новом году.
«Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тетка», – написала в ответ Волочкова.
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