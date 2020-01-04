Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак в новом стихотворении: «Пахал как лось»

Сергей Шнуров показал фолловерам в Instagram новое стихотворение, на которое его вдохновила Ксения Собчак своей публикацией на фоне частного самолета. Таким образом музыкант высмеял телеведущую, рассказав, что сам «пахал как лось», но заработал лишь на качели.

На днях светская львица продемонстрировала фото, на котором запечатлена на фоне частного самолета. Лайнер доставил ее на отдых в Куршавель. Как отметила Собчак, она весь год тяжело работала, поэтому теперь может насладиться отпуском и поделиться с любимыми подписчиками снимками. В ответ Шнуров, который регулярно обменивается с миллионершей колкостями, показал сюжет, где он изображен катающимся на качелях. В подписи артист заявил, он целый год «пахал как лось», в связи с чем купил их самостоятельно, ни с кем не скидываясь деньгами.

Данное стихотворение лидера «Ленинграда» является не первым, которое он посвятил теледиве. Артист также не упустил возможности прокомментировать эпатажную свадьбу звезды «Дома-2» с Константином Богомоловым.

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