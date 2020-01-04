Водянова сводила 5-летнего сына от Антуана Арно Максима на «Щелкунчика» и показала Москву

Наталья Водянова решила устроить своему сыну от Антуана Арно прогулку по Москве. Модель сводила 5-летнего Максима на «Щелкунчика».
Знаменитость является многодетной матерью и воспитывает наследников от разных партнеров. Не так давно Водянова приехала в российскую столицу с редким визитом, взяв с собой ребенка от Антуана Арно. Сын пары редко посещает родину родительницы, поэтому на этот раз она спланировала целую программу. Во время визита 5-летнего мальчика в Москву в городе шел снег, в связи с чем ему удалось слепить снеговика и погулять по Красной площади. Также звезда подиумов сводила малыша в одно из заведений в центре, где он насладился пельменями. Во Франции это блюдо встречается очень редко.
В рамках экскурсии присутствовала и культурная часть. Водянова вместе с сыном сходила на популярный балет «Щелкунчик». Сама знаменитость была в восторге от визита в столицу, назвав проведенные в ней 24 часа волшебными.
В комментариях под публикацией поклонники были щедры на комплименты. «Вы такая красивая и настоящая!», «Так мило это все!», «Прекрасный день», — писали фолловеры.
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