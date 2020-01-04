В Украине третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключила система защиты

В Украине 4 января около 05:00 (06:00 по московскому) на Южно-Украинской АЭС, расположенной в Николаевской области, сработала система защиты. Автоматически был отключен третий энергоблок.

Как рассказали представители НАЭК «Энергоатом», на текущий момент два энергоблока атомной станции функционируют в нормальном режиме, нет претензий и к работе обслуживающего персонала. Суммарная мощность реакторов, по данным специалистов, составляет 2040 МВт. Сейчас эксперты занимаются выяснением причин реагирования автоматической системы защиты, отключившей третий реактор. Отмечается, что радиационная обстановка на АЭС и ближайших территориях — в норме.

Напомним, в середине минувшего лета Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий создание в Чернобыльской зоне отчуждения туристического центра. Президент Украины уверен, данную территорию с удовольствием посетят не только украинцы, но и гости из разных стран.

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