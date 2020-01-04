В Украине третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключила система защиты

04.01.2020, 13:04, Разное

В Украине 4 января около 05:00 (06:00 по московскому) на Южно-Украинской АЭС, расположенной в Николаевской области, сработала система защиты. Автоматически был отключен третий энергоблок.
Как рассказали представители НАЭК «Энергоатом», на текущий момент два энергоблока атомной станции функционируют в нормальном режиме, нет претензий и к работе обслуживающего персонала. Суммарная мощность реакторов, по данным специалистов, составляет 2040 МВт. Сейчас эксперты занимаются выяснением причин реагирования автоматической системы защиты, отключившей третий реактор. Отмечается, что радиационная обстановка на АЭС и ближайших территориях — в норме.

Напомним, в середине минувшего лета Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий создание в Чернобыльской зоне отчуждения туристического центра. Президент Украины уверен, данную территорию с удовольствием посетят не только украинцы, но и гости из разных стран.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Польская Gazeta Wyborcza написала, что президент Польши Анджей Дуда решил отказаться от визита в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста, который приурочен к 75-летию освобождения узников немецкого концлагеря Освенцим. Мол, раз там будет Путин, мне там делать нечего. Путин, действительно, летит в Израиль на форум памяти холокоста, который пройдет 22-23 февраля. Официальное приглашение президенту России  […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика