Коалиция США объявила о снижении активности в Ираке из-за антиамериканских настроений

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани снижает интенсивность своих операций в Ираке, сообщил представитель коалиции.
Он отметил, что после убийства Сулеймани в Ираке наблюдается рост антиамериканских настроений, в связи с чем на базах США в этой стране усилены меры безопасности, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в Twitter видео, якобы показывающее, как иракцы ликуют в связи со смертью Сулеймани. Однако дезинформацию от госсекретаря разоблачило издание New York Times.
В пятницу американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран счел это убийство равноценным развязыванию войны со стороны США.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации после убийства Сулеймани.
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