Постпред Ирана в ООН: На убийство Сулеймани мы ответим военной акцией

04.01.2020, 12:57, Новости дня

Тегеран ответит на убийство командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани военной акцией. Об этом в интервью CNN заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Время и место» акции Тегеран определит самостоятельно, добавил он.

По словам постпреда, убийство Сулеймани «равносильно началу войны против Ирана».

Ранее иранский постпред в письме на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности заявил, что убийство Сулеймани, «является ужасающим преступлением», а Иран оставляет за собой право на самооборону.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Сотни тысяч жителей Ирана вышли на улицы городов после пятничной молитвы, требуя возмездия за смерть Сулеймани.



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