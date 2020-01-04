Bloomberg: Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани после атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря

Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве главы сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани после атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря, сообщает Bloomberg.

После атаки Трамп поручил начать подготовку авиаудара. Операция обсуждалась, в частности, с советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, госсекретарем Майком Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президентом Майком Пенсом.

Операции был присвоен максимальный уровень секретности, для обсуждения использовались защищенные линии связи.

Военная база в районе Киркука подверглась обстрелу 27 декабря, в результате погиб американский военнослужащий.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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