WSJ: Побег Карлоса Гона из Японии организовал бывший американский спецназовец

Побег бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии помог организовать бывший бойец американского спецподразделения Майкл Тэйлор, который работает в частной компании, специализирующейся на вопросах безопасности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Побег готовился в течение нескольких месяцев, а из Японии Гон улетел в ящике для концертного музыкального оборудования, в котором предварительно проделали дырки.
Контейнеры обнаружили сотрудники турецкой компании MNG Jet, которой принадлежал Bombardier Global Express.
Карлос Гон, который ждал суда в Японии, прибыл в Ливан 31 декабря.
По данным источников, Гон покинул Японию, потому что не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде.
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