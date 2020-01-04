WSJ: Побег Карлоса Гона из Японии организовал бывший американский спецназовец

Побег бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии помог организовать бывший бойец американского спецподразделения Майкл Тэйлор, который работает в частной компании, специализирующейся на вопросах безопасности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Побег готовился в течение нескольких месяцев, а из Японии Гон улетел в ящике для концертного музыкального оборудования, в котором предварительно проделали дырки.

Контейнеры обнаружили сотрудники турецкой компании MNG Jet, которой принадлежал Bombardier Global Express.

Карлос Гон, который ждал суда в Японии, прибыл в Ливан 31 декабря.

По данным источников, Гон покинул Японию, потому что не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде.

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