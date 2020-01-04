VIII докфест от «Новой» и Артдокфеста: весь день 4 января — «Акция»

04.01.2020, 12:55, Разное

Продюсер, режиссер, сценарист, оператор: Алексей Суховей.

Один из самых сильных документальных фильмов года. Несколько десятков солдат в военном эшелоне везут через всю Россию выставку с трофейным оружием из Сирии. Артисты военных ансамблей сопровождают радостный милитаристский праздник.

Роуд-муви «Акция» — грандиозная одиссея поезда, идущего по всей нашей необъятной родине, везущего военные трофеи и танцовщиков, которые сопровождают орудия своим искусством. Ночные танцы на платформах. Дневные построения встречающих. В каждом городе тысячи зрителей фотографируются на фоне орудий и боевых машин, а их дети в военной форме клянутся в верности Родине. Люди празднуют победу в контртеррористической операции в далекой Сирии.

Самое ценное в этой картине — взгляд автора. Спокойный, безоценочный, внимательный настолько, что зритель волей-неволей втягивается, вживается в это удивительное во всех отношениях пространство, становится его частью.

Точная метафора страны, несущейся под пропагандистские марши со всеми остановками… Куда?

Алексей Суховей: «Мне хотелось рассказать какую-то подлинную историю. Сюжет на основе сценария официального государственного предприятия. Движущаяся военная выставка трофейного оружия. Такой сценарий позволяет снять достоверную историю, которая повествует о РФ сейчас. В таком празднестве. Карнавале. Сне. По сути, этот праздничный сон охватил всю территорию страны. Военный эшелон пересекает более 28 тысяч километров. Участниками этого праздничного сна стало более миллиона человек…»

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Источник: Новая газета



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