Патруль ОБСЕ обнаружил недалеко от оккупированного Донецка неотведенные «Грады»

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», которые должны быть отведены в места хранения. Об этом говорится в отчете СММ от 3 января.

«Грады» (калибр 122 мм) обнаружены у населенного пункта Новоамвросиевское в 56 км к востоку от Донецка, установки размещены с нарушением линий отвода.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Согласно Минским соглашениям, с сентября 2014 года украинские войска и подразделения пророссийских боевиков должны были отвести от линии разграничения все тяжелое вооружение калибром более 100 мм на расстояние не менее 30 км и хранить его в специально отведенных местах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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