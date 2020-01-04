Для тушения пожаров в Австралии будут мобилизованы около 3 тыс. военнослужащих-резервистов

04.01.2020, 12:42, Новости дня

Для тушения лесных пожаров в Австралии будут мобилизованы около трех тысяч военнослужащих-резервистов, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает телеканал 9 News.

На данный момент число погибших в результате пожаров в стране достигло 23 человек.

Резервисты будут тушить пожары в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и на острове Кенгуру, большая часть которого отдана под парки и заповедники.

По состоянию на 3 января, пожар уничтожил около 5 млн га земли и более 1,4 тыс. домов. На данный момент на континенте зафиксировано более 200 отдельных пожаров. Повышение температуры и сильные ветра ухудшают ситуацию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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