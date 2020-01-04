Специалисты составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России

Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели.

Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается на эту машину механическая и комплектуется полным приводом. Стоимость авто выросла на 15 тысяч рублей, если сравнивать с прошлым годом, и составляет 538 900 рублей.

Второе место в рейтинге занимает Chevrolet Niva. Цена на комплектацию SL начинается от 667 000 рублей. Она комплектуется 1,7-литровым двигателем на 80 л. с., имеет полный привод и механическую коробку передач. В тройку лидеров вошел также «китаец» Cherry Tiggo, который можно купить за 673 000 рублей. Машину комплектуют 1,5-литровым «движком» на 106 лошадиных сил, работающим в паре с «механикой» на переднем приводе.

На четвертом месте расположился китайский «паркетник» Lifan X50. За комплектацию Comfort просят не менее 689 900 рублей. Он поставляется на российский рынок с 1,5-литровым двигателем на 103 «лошади», работает на «механике» и является переднеприводным. Замыкает список Renault Duster, который в варианте Access имеет 1,6-литровый 114-сильный мотор, МКПП и передний привод. Цена на эту машину стартует от 719 000 рублей.

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Последнее: Специалисты портала Daily-Motor.Ru составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, за исключением роста цен на некоторые модели. Самым доступным автомобилем в категории SUV стала трехдверная LADA 4×4. Пользователи чаще всего выбирают комплектацию Classic в комплекте с двигателем на 1,7 литра и 83 л. с. КПП устанавливается […]