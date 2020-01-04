Психологи рассказали о причинах страха людей перед крысами

Многие люди, особенно слабый пол, боятся мышей, крыс и других мелких грызунов. Психологи рассказали о причинах такого страха и методе избавления от него.

Согласно утверждению психолога Ильи Шабшина, боязнь крыс передалась современному человеку от живших в далёком прошлом предков. Это один из иррациональных страхов, наряду с фобиями пауков и змей. Сформировался он у людей из-за того, что все эти животные обитали когда-то в непосредственной близости с жилищами человека. Грызуны, пресмыкающиеся и пауки портили запасы питания, а также могли существенно навредить здоровью и даже привести к летальному исходу, разнося инфекцию.

В нынешнее время крысы практически не способны нанести весомый урон организму человека, однако в генетической памяти людей они до сих пор остаются страшными и потенциально опасными. Женщины чаще боятся этих грызунов из-за большей эмоциональности.

Если же человек боится крыс, чтобы избавиться от приступа паники, психологи рекомендуют сделать ряд несложных упражнений. Так, необходимо вытянуть правую руку вперед, вспомнив при этом наиболее отвратительную ситуацию, связанную с крысами. Зафиксировав эту картинку, следует, сделав вдох, три с половиной раза повернувшись против часовой стрелки. Далее необходимо представить грызуна максимально милым пушистым зверьком, так же запечатлев этот образ и повернувшись три с половиной раза, но уже вдоль движения стрелки часов. Такое упражнение избавит от нерациональной боязни символа нынешнего, 2020 года.

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