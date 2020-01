«Орландо похож на мудреца». Перри призналась, что Блум спас ее от депрессии

Американская певица Кэти Перри призналась, что ее жених, британский актер Орландо Блум спас ее от депрессии. Об этом она рассказала в интервью Vogue India.

«Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, – это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни», – сказала она.

По словам Перри, специалисты не смогли ей помочь, но Блуму удалось вернуть ей желание жить.

«Я ходила на терапию, проходила процесс Хоффмана, обращалась к растительной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и он все это время находился со мной в духовном путешествии. Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один, но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон», – подчеркнула она (Хадсон – настоящая фамилия Перри).

Певица заявила, что настоящая любовь – это умение зеркально отражать друг друга.

«Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения», – сказала она.

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года. Успех пришел к ней в 24 года. В апреле 2007 года она подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. А широко известной стала после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Орландо Блум и Кэти Перри расстались в конце зимы 2017 года после почти двухлетнего романа.

Позже Блуму приписывали роман с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили.

26 сентября 2018 года Перри и Блум появились вместе в Монте-Карло на гала-вечере в защиту Мирового океана. По сообщению People, Перри и Блум вели себя как пара. В феврале 2019 года у них состоялась помолвка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

