Представлены новые прокуроры Ровенской и Тернопольской областей

3 января заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя – Петра Бойко. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.
Бойко родился 23 июля 1985 года в Чернигове. В органах прокуратуры работает с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.
В этот же день Чумак представил Антона Войтенко коллективу прокуратуры Ровенской области в качестве их руководителя.
Фото: gp.gov.ua
Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-разыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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