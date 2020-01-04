Постпред Ирана при ООН — убийство Сулеймани равноценно развязыванию войны

Устранив генерала Касема Сулеймани, США фактически фактически совершили акт агрессии в отношении Ирана. Такое мнение в интервью CNN высказал постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Он также пообещал, что Тегеран отомстит за гибель своего видного военачальника, выбрав место и время.

Постпред Ирана при ООН назвал гибель ведущего генерала Касема Сулеймани от рук США «актом агрессии». Он пообещал, что его страна не будет молчать и ответит, по его словам, «жестоким возмездием». Сегодня вечером посол Маджид Тахт-Раванчи побеседовал с ведущей CNN Эрин Бёрнетт.

ЭРИН БЕРНЁТТ, ведущая CNN: Господин посол, спасибо, что сегодня вечером уделили нам время.

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ, постпред Ирана при ООН: Пожалуйста.

ЭРИН БЕРНЁТТ: Очевидно, что произошло неожиданное развитие событий. Весь мир следит за этой новостью. На ваш взгляд, было ли то, что произошло (убийство генерала Сулеймани — ИноТВ) — объявлением войны?

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Действительно, это был акт агрессии со стороны США в отношении иранского народа. США развязали экономическую войну против иранского народа в мае 2018 года, когда президент Трамп решил выйти из ядерной сделки, и начали политику максимального экономического давления против иранцев, оказывая большое экономическое давление на Иран. И оно продолжается до сегодняшнего дня.

Прошлым вечером США открыли новую главу в их атаках против Ирана, убив одного из самых любимых генералов, который был популярен не только в Иране, но и в других странах региона. Это, как я сказал, стало новой главой, которая равноценна развязыванию войны против Ирана.

ЭРИН БЕРНЁТТ: Вы говорите, что это равноценно развязыванию войны против Ирана. Президент Трамп сегодня заявил, цитирую: «Мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не приняли действий, чтобы начать войну». Что вы скажете президенту Трампу?

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Я не считаю, что они приняли действие, чтобы остановить войну. Потому что убийство, план убийства генерала Сулеймани существовал уже какое-то время.

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (Трампа. — ИноТВ), написал в Twitter прошлым вечером, что этот план разрабатывался. Поэтому невозможно согласиться с заявлением администрации. Как они говорят, у них было достаточно доказательств того, что генерал Сулеймани планирует нападение на американских граждан…

ЭРИН БЕРНЁТТ: Вы говорите, что этот план разрабатывался какое-то время.

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Этот план разрабатывался какое-то время.

ЭРИН БЕРНЁТТ: Госсекретарь Помпео, в свою очередь, заявил, что генерал Сулеймани готовился к «неизбежному нападению» на американцев. Он использовал слово «неизбежное». Вы можете категорически сказать…

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Определённо, мы отвергаем подобное заявление. Если у них есть доказательства, они должны их продемонстрировать. Они должны предоставить доказательства. Я уверен, что у них нет никаких доказательств, которые можно подтвердить в суде.

ЭРИН БЕРНЁТТ: Итак, президент Трамп заявляет, что не стремится сменить режим в Иране. Об этом он также заявил сегодня. Вы ему верите? Очевидно, что бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон говорил противоположное. Он говорил об этом многократно. Но президент Трамп говорит, что это (убийство Сулеймани. — ИноТВ) не связано со сменой режима. Говорит ли он правду?

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Важны не слова, а поступки США. Они же занимаются тем, что оказывает огромное давление на иранский народ. Это противоречит обязанностям США, продиктованным международным правом.

ЭРИН БЕРНЁТТ: Вы говорите, что это равноценно войне, акту агрессии, как вы выразились, посол Тахт-Раванчи. Верховный лидер Ирана сегодня пообещал сурово отомстить. Он также заявил, что «преступников, которые совершили нападение», то есть американцев, ждёт жестокое возмездие. Если вы собираетесь отомстить, ответить на акт агрессии, будет ли означать, что вы вступаете в войну?

МАДЖИД ТАХТ-РАВАНЧИ: Как я сказал, США уже начали войну против Ирана. Они развязали экономическую войну и пошли ещё дальше, убив одного из наших ведущих генералов. Его смерть оплакивают не только люди в Иране, но и во всём регионе.

Поэтому мы не можем закрывать глаза на то, что произошло прошлым вечером. Определённо последует месть, жестокое отмщение. Иран будет действовать в соответствии со своими убеждениями. Время и место (ответных действий. — ИноТВ) будет определённо Ираном.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 января 2019 года.

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