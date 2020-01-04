Мнение: Новые ликвидации

Американцы в Ираке, похоже, взялись за дело всерьез. В районе города Таджи неизвестный самолет уничтожил два автомобиля, в которых находился командир шиитского ополчения "Катаиб Имам Али" и его подчиненные. "Ополчение" входит структурно в шиитскую проиранскую коллаборационистскую группировку "Хашд Шааби".

По всей видимости, американцы решили проредить террористическую сеть Ирана банальным истреблением главарей. Это, конечно, не ликвидирует созданную Ираном и покойным Сулеймани сеть терроризма, но на некоторое время внесет определенную сумятицу, вызовет борьбу за власть более мелких претендентов, так что на пару-тройку месяцев активность иранской агентуры в Иране поутихнет. А эти месяцы могут иметь решающее значение.

По всей видимости, Трамп и его окружение всерьез опасаются негласного альянса своих политических противников и иранских "бешеных", которые могут создать кризис в год выборов. Интерес Ирана в целом понятен — если к власти в США придут демократы, иранские аятоллы могут рассчитывать на возобновление "ядерной сделки" и снятие санкций. КСИР зарабатывает на торговле нефтью, а Трамп своими санкциями существенно сократил доходы генералов Корпуса. Тут войдешь в альянс хоть с дьяволом, даже если он называет себя Демократической партией США.

У демократов, понятно, свой интерес — импичмент Трампа с самого начала был сомнительным мероприятием, поэтому демократы попали в неприятную ситуацию — они так много о нем говорили, что отказываться от попытки снять Трампа было бы совсем неприлично. Но и шансов на доведение его до логического завершения просто нет. А вот серьезный внешнеполитический кризис, да еще и с имиджевыми потерями для президента — самое то. А если учесть, что совершенно не интересующиеся внешней политикой американцы хотя бы знают о существовании такой страны, как Ирак (все-таки две войны недавно там вели), то кризис именно в Ираке вполне может всколыхнуть электорат.

Нынешний кризис как раз и был инициирован проиранскими террористами — были обстреляны американские объекты, в ходе чего погиб один военнослужащий США и ранены еще несколько человек. Военные ответили, после чего иракская Хезболла и всевозможные террористические "ополчения" взяли в осаду американское посольство в Багдаде. Дело явно шло к захвату посольства, и приезд Сулеймани на встречу с руководством именно этих группировок, которые начали концентрировать свои силы вокруг посольства, вызвал вполне законное подозрение, что развязка близка. А может, у Трампа появилась и более конкретная информация, с кем именно из американского "политикума" вел дела покойный.

Логично, что именно Трамп и отдал приказ на ликвидацию настырного генерала КСИР — пока Иран играл в своей песочнице, Сулеймани был просто назойливой мухой, на которую лень было тратить силы. Но когда он попал в политику явно не своего уровня, где ему не место, он решил свою судьбу.

Теперь Штаты зачищают территорию от потенциальных исполнителей. Гибель Сулеймани не отменила его последних приказов, а потому риск захвата посольства или провоцирования кризиса в какой-то другой форме оставался. Поэтому исполнителей пускают в расход немного варварским, но вполне работающим способом.

Источник: Эль Мюрид

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